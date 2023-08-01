Çin'de aşırı yağışlar 11 kişinin ölümüne sebep oldu

Editör: Osmancan Erok

Çin devlet medyası, başkent Pekin'i çevreleyen dağlarda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü ve 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin verdiği bilgilere göre, şiddetli yağmurlar, yetkilileri tren istasyonlarını kapatmaya ve bölge halkını okul spor salonlarına tahliye etmeye sevk etti. Evleri su bastığı bildirilirken, yolların selin şiddetiyle yerle bir olduğu bildirildi.

Mevsimsel selin, her yaz Çin'in büyük bir bölümünü, özellikle de yarı tropikal güneyi vurduğu bildirilirken, bu yıl bazı kuzey bölgeleri de etkileyen selin son 50 yılın en kötüsü olduğu açıklandı.