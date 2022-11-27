﻿Çin'de COVID-19 huzursuzluğu artıyor

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da dün gece, yangında hayatını kaybedenleri anmak ve karantina politikasını protesto etmek için Anfu semtinde Orta Urumçi Caddesi'nde toplanan kalabalığa polis müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki videolarda, yaklaşık 300 göstericinin kaldırımda mumlar yakarak yangın kurbanlarını andığı, COVID-19 politikasını eleştiren ve ifade özgürlüğünü savunan sloganlar attığı gözlendi.

Videolarda, göstericilerin Urumçi şehrinin adının yazılı olduğu tabelanın etrafında, "Özgürlük istiyoruz", "Karantinaya hayır", "Sağlık koduna hayır", "Sincan'a özgürlük", "Şi Cinping istifa" sloganları attığı, Çin Milli Marşı'nı ve Enternasyonel Marşı'nı söylediği görüldü.