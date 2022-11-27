Çin'de Dünya Kupası sansürü

Çin'in devlet televizyonu, sert COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sokak protestolarının patlak vermesi üzerine Katar Dünya Kupası'nda maskesiz taraftarların yakın çekimlerini sansürlemeye başladı.

Çin, ani tecritler, uzun karantinalar ve toplu test kampanyalarıyla COVID-19'un ülke içinde yayılmasını hâlâ ortadan kaldırmaya çalışıyor.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Pazar günü Japonya ile Kosta Rika arasında oynanan grup maçının canlı yayınında, devlet yayıncısı CCTV Sports, bayrak sallayan maskesiz taraftarların yakın çekimlerini oyuncuların, yetkililerin veya futbol stadyumunun görüntüleriyle değiştirdi.

CCTV Sports, bireysel yüzleri seçmenin zor olduğu uzaktan kalabalığın çekimlerini gösterdi ve aynı oyunun TikTok'un Çin versiyonu Douyin de dahil olmak üzere çevrimiçi platformlarda ise canlı yayınına kıyasla daha az kalabalık çekimi gösterildi