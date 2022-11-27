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Almanya tur umudunu korudu

Dünya Kupası'nda Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 23:54
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Dünya Kupası'nda Almanya ile İspanya berabere kaldı

Almanya tur umudunu korudu
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Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İspanya'nın golünü 62'de Alvaro Morata atarken, Almanya'nın golünü 83'de Füllkrug kaydetti.

Bu sonuçla İspanya 4 puana yükselirken, Almanya 1 puana yükseldi.

Son hafta Japonya ile İspanya, Kosta Rika ile Almanya karşılaşacak.

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