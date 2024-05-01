Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü

Kaynak: İHA
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü
Çin’in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucunda en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.

Çin'in güneyinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde bulunan bir otoyol çöktü. Çin devlet televizyonunun yaptığı açıklamada, Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın ise mahsur kaldığı iletildi.

Gerçekleşen olayda, 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 30 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ise 500'den fazla personelle devam ettiği öğrenildi.

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