Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 131'e çıktı

Kaynak: İHA
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 131'e çıktı
Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e, yaralananların sayısı 980'e çıktı.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

Çin devlet medyasına göre Gansu eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e, yaralananların sayısı ise 782'ye yükseldi. Komşu Qinghai eyaletinde ise can kaybı 18'e, yaralı sayısı 198'e çıkarken 16 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Depremin meydana geldiği Gansu'da 155 bin 393 ev hasar gördü. Evsiz kalanlar çadırlara yerleştirilirken, bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Çin hükümeti, iki eyalet için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,1 milyon dolar) fon bütçesi ayırdı.

Depremin yıkıma yol açtığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu dağlık bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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