Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi

Çin’de pazartesi günü yerel saatle 23.59 sularında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

Çin devlet medyasına göre depremin hissedildiği komşu Qinghai eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Gansu'daki 113 can kaybı ile birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e çıktı.

GANSU'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Arama-kurtarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 10 santigrat derecede olduğu Qinghai'de kayıp kişileri bulmak için zamana karşı mücadele veriyor.

Depremin merkez üssü Gansu eyaletindeki arama operasyonları ise tamamlandı.

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için depremin vurduğu bölgelere mont, yorgan, portatif yatak, kuru gıda, çadır ve soba gibi yardım malzemeleri gönderildi.

Diğer yandan, Gansu eyaletinde 113 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin yaralandığı, 155 bin 393 evin hasar gördüğü açıklamıştı.