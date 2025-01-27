Çin'den devrim yaratan sualtı sensör teknolojisi

Çinli bilim insanları, sualtı savunma teknolojisinde devrim yaratabilecek yeni bir sensör geliştirdi. Bu sensör, deniz tabanına yerleştirilerek uçakları 17 kilometre uzaktan tespit edebiliyor. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bu akustik sensör dizisi, 5.000 metre yükseklikteki bir uçağın pozisyonunu başarıyla takip edebildi. Sensörün sağladığı veriler, savaş senaryolarında denizaltılara aktarılabiliyor. Bu sayede denizaltılar, pasif hedefler olmaktan çıkarak saldırgan bir role bürünebilir.

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DENİZALTILAR UÇAK AVCISI MI OLUYOR?

Yeni sistem, denizaltıların stratejik rolünü değiştirebilir. Sensör, uçakların yaklaşık koordinatlarını belirleyip denizaltılara iletebilir. Böylece denizaltılar, tespit edilen uçakları hedef alarak füze saldırısı gerçekleştirebilir. Ancak bu teknolojinin pratikte ne kadar etkili olduğu konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Su yüzeyinden gelen ses dalgalarını sualtında algılamak oldukça zorlu bir görevdir. Yüzeye çarpan ses dalgaları genellikle yansır ve açılara bağlı olarak sinyallerde hatalar oluşur. Çinli araştırmacılar, uzun süren çalışmalar sonucunda bu sorunu aşmayı başardı. Yapılan testlerde, sistemin uçakları 17 kilometre uzaklıktan algılayabildiği ve pozisyonlarını bir kilometreden daha az bir sapmayla belirleyebildiği görüldü.

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KISITLAMALAR VE GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR

Yeni teknoloji, yalnızca alçak irtifada uçan uçakları tespit edebiliyor. Daha derin sularda veya daha yüksek irtifalardaki uçakların algılanması ise şu an mümkün değil. Ayrıca, sensörün doğrudan üzerinde uçan uçakları tespit edememesi önemli bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, bu sınırlamaları aşmak için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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GİZLİ PROJEDEN AÇIĞA ÇIKIŞ

Proje, sonuçlar yayımlanmadan önce büyük bir gizlilikle yürütüldü. Araştırmanın bulguları, Çin’in bilimsel dergilerinden Acta Acusticada yayımlandı. Ancak teknolojinin mevcut durumu ve uygulama alanları hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Askeri araştırmalarda sıklıkla görüldüğü gibi, bu tür başarı haberleri propaganda amacıyla da kullanılabiliyor. Bu nedenle, Çin'in bu teknolojiyi ne kadar geliştirdiği konusunda şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtiliyor.

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