Çin'den Orta Asya açılımı

Editör: İsa Karaarslan
Çin-Orta Asya Zirvesi 18-19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi Eyaleti, Şiyan'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Pazartesi günü burada yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi'nin zirveye başkanlık edeceğini duyurdu.
Hua, Çin'in davetlisi olarak Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov, Tacikistan Devlet Başkanı Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in zirveye katılacağını söyledi.