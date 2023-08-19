Çin'den Tayvan çevresinde "uyarı" tatbikatı

Çin ordusu, Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay ziyareti öncesinde ABD’ye uğramasına “uyarı” olarak Tayvan çevresinde askeri tatbikat başlattı.

KAYNAK: İHA
Çin'den Tayvan çevresinde "uyarı" tatbikatı

Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay'ın göreve yeni gelen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde New York'a ve San Franciso'ya uğramasına Çin'den karşılık geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan adası çevresinde ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikat başlatıldığı duyuruldu. Sözcü Shi Yi, devriyelerin ve tatbikatların askeri gemiler ile uçakların koordinasyonunu, hava ve deniz alanlarının kontrolünü ele geçirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Shi, silahlı kuvvetlerin gerçek savaş koşullarında savaşma yeteneğinin test edileceğini aktardı.

“SERT BİR UYARI”

Tayvan lider vekili Lai’nin Paraguay ziyareti öncesi ABD’ye geçmesine işaret eden Shi, bugün başlatılan devriyelerin ve tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığı” düşüncesindeki ayrılıkçıların yabancı unsurlarla iş birliğine ve onların provokasyonlarına karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü ifade etti.

Demokratik İlerici Partisi (DPP) lideri William Lai, Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılacak liderlik seçimine de aday.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.

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