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Çin’den Tayvan'ın ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım

Çin yönetimi, Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine aracılık eden 2 kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:56
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Çin’den Tayvan ve ABD’nin görüşmesine aracılık eden 2 kuruluşa yaptırım

Çin’den Tayvan'ın ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım
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Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ev sahipliği yapan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesine ve New York'ta Küresel Liderlik Ödülü aldığı Hudson Enstitüsü’ne yaptırım kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kurumla her türlü iş birliği yapılması ve temas kurulmasının yasaklandığı aktarıldı. Kurumların “Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine platform ve kolaylık sağladığı" ifade edildi.

Ayrıca Hudson Enstitüsü Başkanı John Walters, Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern ile Reagan Vakfı Baş İdarecisi Joanne Drake ve Eski Direktörü John Heubusch olmak üzere 4 ABD vatandaşına bireysel yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu şahısların ve aile üyelerinin Çin anakarası ile Hong Kong ve Makao'ya girişine yasak getirilirken, Çin'deki varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor. (İHA)

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