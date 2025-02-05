Çin'den Trump'ın 'Gazze' açıklamalarına sert yanıt

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çin'den Trump'ın 'Gazze' açıklamalarına sert yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Trump’ın Gazze açıklamalarına yanıt vererek, Çin’in Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti ve Filistin sorununa iki devlet temelli çözüm önerdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin'in, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı çıktığını ve "Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesinden yana" olduğunu belirtti.

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Lin, "Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temelinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar" dedi.

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