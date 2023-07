Çin'den 'Yuan'ı kurtarma operasyonu. Dolar mevduat faizini düsürdüler

Çin, yuanın dolar karşısında erimesini önleme operasyonuna girişti. Çin son bir ay içinde ikinci kez dolar mevduat faizlerini indirdi.

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre Çin Bankacılık kaynakları, yuandaki düşüşü durdurma çabalarının artmasıyla birlikte Çin'in büyük devlet bankalarının dolar mevduat oranlarını bir ay içinde ikinci kez düşürdüğünü açıkladı.

BEŞ BANKADAN FAİZ HAMLESİ

Medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen bu kişiler, "Beş Büyük" devlet kredi kuruluşunun çoğu dolar mevduatı için sunduğu faiz oranlarının daha önce %4,3 iken şimdi %2,8 ile sınırlandırıldığını dile getirdi.

Genellikle devlet bankalarına dolar mevduat oranları konusunda öncülük eden Çin Merkez Bankası (PoBC) konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekindi.

Dolar mevduatlarında faiz oranlarını düşüren Çinli bankacılık devleri Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank ve Bank of Communications olarak sıralandı.

Analistler, yuanın uzun süreli düşüşünün hem yabancı yatırımları caydırabileceğinden hem de yurtdışına fon çıkışını teşvik edebileceğinden endişe eden politika yapıcıların, genellikle offshore oranları takip eden dolar mevduat oranlarını, zayıflayan ekonomiye can suyu olması için düşürülen yurtiçi faiz oranlarına doğru yakınlaştırmak istediklerini söyledi.

YUAN DOLARA KARŞI KAN KAYBETTİ

Yuan, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve ABD ile arasındaki getiri makasının açılmasıyla dolar karşısında yaklaşık %5 değer kaybederek bu yıl en kötü performans gösteren Asya para birimlerinden biri oldu.

Mizuho Bank'ın Asya FX stratejisti Ken Cheung, "Bu hamle, ABD dolarının kara piyasalarındaki faiz oranı avantajını daraltmaya yönelik olduğunu gösteriyor. Muhtemelen dolar stoklanmasını önlemeyi geri döviz ödemelerini teşvik etmeyi amaçlıyor." dedi.

Düşük faiz oranları hem hane halklarını tasarruflarını daha yüksek getirili dolar mevduatlarına yatırmaktan caydırabilir hem de Çinli firmaları, özellikle de ihracatçıları, döviz makbuzlarını yuan cinsinden ödemeye itebilir.

POBC'DEN PİYASALARA MÜDAHALE

Ticaret kaynakları, Çin merkez bankasının son zamanlarda para birimi için beklenenden daha güçlü günlük sabitlemeler belirleyerek yuanın dolar karşısındaki düşüşünü frenlemek için harekete geçtiğini ve devlet bankalarının da hem kara hem de denizaşırı piyasalarda zaman zaman dolar sattığının görüldüğünü söyledi.

Dolar mevduat faizlerindeki son indirim, yaklaşık bir ay içinde yapılan ikinci indirim oldu. Haziran ayı başında Reuters'a konuşan kaynaklar, büyük devlet bankalarının bu oranları bir önceki tavan olan %5,3'ten 100 baz puana kadar indirdiklerini duyurmuştu.

Çin Merkez Bankası (PBOC) geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada yuanı temelde istikrarlı tutmaya ve büyük döviz kuru dalgalanmaları riskine karşı korumaya devam edeceğini açıkladı.