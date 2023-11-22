Çine'de trafik kazası: 1 doktor yaralandı

Aydın Çine'de meydana gelen korkutucu trafik kazasında 1 doktor yaralandı

KAYNAK: İHA
Çine'de trafik kazası: 1 doktor yaralandı



Aydın-Muğla karayolunda seyreden 09 ACE 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Aydın istikametinden Çine istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen ve Karpuzlu Kavşağı yakınlarında kaza yapan otomobilin sürücüsü Çine Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Doktor Güliz E. kazada yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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