Çin’i hortum vurdu: 5 ölü, 4 yaralı

Çin’in Jiangsu eyaletinde çıkan hortumda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çin’i hortum vurdu: 5 ölü, 4 yaralı

Çin’in Jiangsu eyaletini hortum vurdu. Suqian şehrinde çıkan hortum, 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletinin Suqian şehrinde hortum çıktı. Daxing ve Nancai ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü. Hortumun yol açtığı kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şehrin acil durum yönetimi departmanına göre 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

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