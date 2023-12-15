Çin’i soğuk hava dalgası vurdu sokaklar beyaza büründü

Kaynak: İHA
Çin’de etkili olan soğuk hava dalgası şiddetli kar yağışına yol açtı. Ülkede sokaklar beyaza bürünürken, otoyollar ulaşıma kapandı.

Çin’i hafta sonu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, başkent Pekin'in de aralarında bulunduğu birçok kentte yetkilileri alarma geçirdi. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Buzlanma nedeniyle yetkililer, bazı otoyolları trafiğe kapattı.

Henan eyaletinde yolların buzlanması ve yoğun sis nedeniyle otoyollarda çok sayıda kaza meydana geldiği belirtildi. Ningxia Huy Özerk Bölgesi ile Gansu eyaletinde bazı otoyollar trafiğe kapatılırken, tren seferleri de askıya alındı. Sıcaklıkların bu hafta sonu eksi 6 derecenin altına düşmesinin beklendiği ülkenin finans merkezi Şanghay’da ise bugün sabah saatleri itibarıyla feribot ve bazı otobüs seferleri durduruldu. Kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediyeler iş makineleriyle yoğun temizlik çalışması başlattı.

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SICAKLIKLAR EKSİ 40 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Soğuk hava dalgasının ülke genelinde kuzeyden güneye doğru ilerlediği ve hafta sonuna kadar sıcaklıkların düşmesinin beklendiği belirtildi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’ne göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Heilongjiang, Gansu ve Qinghai eyaletlerinde sıcaklıklar eksi 40 derecenin altına düşebilir. Heilongjiang eyaletine bağlı Yichun şehrinde hava sıcaklığının gelecek hafta Ocak 1980'deki eksi 47,9 derecelik rekora ulaşması bekleniyor.

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