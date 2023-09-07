"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajını aldı hem evi hem şehrini değiştirdi

Sabah Gazetesi'nden yer alan bir habere göre; Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ayşegül A, 1 Haziran akşamı Instagram'dan bir mesaj aldı.

"İbrahim S." adlı kişi, genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran Ayşegül A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.

"EVİMDE KALDIĞINI SÖYLEDİ, YÜREĞİM AĞZIMDA EVDEN KAÇTIM"

Tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İbrahim S. ise şakayla Evet cinim, odanda yaşıyorum" yanıtını verdi. Ne olduysa bu mesajdan sonra oldu. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" diye karşılık verdi.

Mesajla birlikte psikolojisinin alt üst olduğunu ve Ordu'dan İstanbul'a geldiğini belirten Ayşegül A, "Dona kaldım, bir ay önce de evimde muska bulmuştum. Evime girememiştim. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" dedi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Yaşadığı olay nedeniyle aşırı korktuğunu ve karşı tarafı engellediğini söyleyen Ayşegül A, "Daha önce de bu tarz şeylerden çok korktuğum için doktora gidip muayene de oldum. Sosyal medyada psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikâyetçiyim" diyerek savcılığa gitti.

"İN MİSİN CİN MİSİN DİYE SORUNCA ODASINDA KALDIĞIMI SÖYLEDİM"

İbrahim S. ise sosyal medya üzerinden öylesine kadınlara yazdığını belirterek, "Korktuğunu bilsem yazmazdım. 'İn misin, cin misin' diye sorunca odasında kaldığımı söyledim. Bilsem yapmazdım. Sonrasında özür diledim ve korkmaması için beni canlı kanlı görmesini istedim ama vesvese yaptı" diyerek kendisini savundu.

SAVCILIKTAN HUZUR KAÇIRMA SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç olayla ilgili "huzur kaçırma" suçundan soruşturma başlattı.

Olayın genç kadının Ordu'da olduğu sırada geliştiğini belirten savcılık dosyayı Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.