Çin'in yerli üretim uçağı ilk uçuşunu yaptı

Dünya ile rekabet edebilmek için kendi yerli uçağını üreten Çin, ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi.

Çin'in yerli üretim uçağı ilk uçuşunu yaptı

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı bugün ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Bu durumun ülkenin batılı rakipleriyle havada rekabet etmek için on yıllardır süren çabasında bir dönüm noktası olduğu bildirildi.

Pekin, C919 ticari jet uçağının Boeing 737 MAX ve Airbus A320 gibi yabancı modellere meydan okumasını umuyor, ancak parçalarının çoğu yurt dışından temin ediliyor.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, "Gelecekte çoğu yolcu, yerli üretim büyük uçaklarla seyahat etmeyi seçebilecek" açıklaması yaptı.

Çin Doğu Havayolları'na ait MU9191 uçuşu, CCTV'den alınan görüntülere göre Pazar sabahı Şangay Hongqiao Havalimanı'nda uçuşa kalktı. Yayıncı, uçağın 130'dan fazla yolcu taşıdığını belirtti.

CCTV'nin bildirdiğine göre, yolcular kırmızı biniş kartları aldılar ve uçuşu anmak için bir arada yemek yediler.

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