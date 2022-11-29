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Çin'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang, BBC muhabiri Edward Lawrence'ın 27 Kasım'da Çin'de gözaltına alınmasına ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:55
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Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang BBC muhabiri Edward Lawrence'ın 27 Kasım'da Çin'de gözaltına alınmasına ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına, "Medya özgürlüğünü korumamız son derecede önemli. Bu, İngiltere'nin inanç sisteminin kalbinde yer alan bir şey ve gazetecilerin görevlerini rahatsız edilmeden ve saldırı korkusu olmadan yapabilmeleri inanılmaz derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Cleverly, bu kapsamda Çinli Büyükelçi Cıng'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Bakan Cleverly, BBC muhabiri Lawrence'a ilişkin dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda da basın ve protesto özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Hiçbir ülkenin bundan muaf olmadığını vurgulayan Cleverly, "BBC muhabiri Edward Lawrence'ın Çin'de gözaltına alınması derin endişe verici. Gazeteciler, görevlerini gözdağı olmadan yapabilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

BBC: ÇİN'İN AÇIKLAMALARINI İNANDICI BULMUYORUZ

BBC'den yapılan açıklamada, Lawrence'ın polis tarafından tekmelendiği ve dövüldüğü belirtilerek, BBC muhabirinin maruz kaldığı muamelenin "son derece endişe verici" olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, daha sonra Lawrence'ı serbest bırakan yetkililerin, "kalabalıktan Kovid-19 kapmaması için kendi iyiliği gözetilerek gözaltına alındığı" iddiası dışında Çin'den resmi bir açıklama veya özür gelmediği kaydedilmişti.

Ayrıca, açıklamada, "Bunu inandırıcı bir açıklama olarak görmüyoruz." ifadesine yer verilmişti.

ÇİN: BBC MUHABİRİ GÖZALTINA ALINDIĞINDA KENDİSİNİ GAZETECİ OLARAK TANIMLAMADI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de yaptığı açıklamada, BBC muhabirinin Şanghay'daki sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ederken polis tarafından gözaltına alındığında "kendisini gazeteci olarak tanımlamadığını" belirtmişti.

Yabancı basına ülkesinde Çin yasalarına ve düzenlemelerine uyulması çağrısında bulunan Cao, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlgili Şanghay yetkililerinden öğrendiklerimize dayanarak kendisini bir gazeteci olarak tanımlamadı ve basın kimlik bilgilerini gönüllü olarak sunmadı. Yabancı gazeteciler, her zaman Çin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışabilirler."

BBC muhabiri Edward Lawrence, 27 Kasım'da Çin'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği esnada gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

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