Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şandong uçak gemisinin harp filosundaki iki gemi ile birlikte, Tayvan Boğazı’na batıdan girerek kuzeye doğru ilerlediğini belirtildi. Açıklamada gemilerin Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan deniz hattını geçmediği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı dün Ada çevresinde Çin’e ait toplam 33 askeri hava aracı ve 10 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurmuştu Açıklamada, 4 “SU-30”, 4 “J-10”, 1 “J-16” tipi savaş uçağı, “Y-8 ASW” tipi denizaltısavar devriye uçağı, “Z-9” tipi denizaltı savar askeri helikopteri ile “WZ-7” tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı’ndaki itibari “orta çizgiyi” geçtiği ve ADIZ’ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Stinger füzelerinin teslimatının ardından geldi Uçak gemisinin geçişi ve Ada çevresindeki uçuşlar, ABD’nin Tayvan’a omuzdan ateşlenebilen Stinger füzelerinin ilk teslimatını yaptığı haberlerinin ardından geldi. Tayvan’da Çince yayın yapan Liberty Times gazetesi, 26 Mayıs’ta yayımladığı haberde, “FIM-92 tipi” Stinger füzelerinin teslimatının, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Savunma Yetki Yasası’nın kendisine tanıdığı Başkanlık Çekim Hakları yetkisi kapsamındaki ilk hibe yardımı olduğunu öne sürdü. ABD Kongresi, 2023 Savunma Bütçesi’nde Tayvan’ın öz savunmasını güçlendirmek amacıyla Başkanlık Çekim Hakları kapsamında 1 milyar dolar askeri yardım sağlamasına onay vermişti. Başkanlık Çekim Hakları, ABD’nin mevcut askeri silah stokundan askeri yardım yapılabilmesine olanak veriyor.

