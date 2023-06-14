Çinli Bakan'dan ABD'ye gözdağı

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ”ABD, Çin’in içişlerine dahil olmayı durdurmalı ve ülkenin temel endişelerine saygı duymalı” dedi.

Çinli Bakan'dan ABD'ye gözdağı

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çinli Bakan Qin, ABD’ye Çin’in iç politikalarına karışmaması gerektiğini vurgulayarak, “ABD, Tayvan gibi sorunlar da dahil Çin’in iç işlerine müdahil olmayı durdurmalı ve ülkenin temel endişelerine saydı duymalı. ABD, Çin’in egemenlik, güvenlik ve gelişim politikalarına zarar vermeyi kesmeli” dedi.

Çin ve ABD ilişkilerine de değinen Gang, “Yılın başından bu yana yeni zorluklar ve mücadeleler ile karşılaştık. İki taraf da bu zorlukların üstesinden gelmek, ilişkileri sabit durumda tutmak ve değişimi sağlamak için birlikte çalışıp sorumluluk almalı” ifadelerini kullandı.

Blinken da görüşmeye dair yaptığı açıklamada görüşme sırasında ikili ve küresel sorunların yanı sıra iki ülkenin iletişim kanallarının açık olmasının sürdürülebilirliğinin önemi ve diplomatik mali taahhütlerin devam edeceğine yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Blinken, şubat ayında Çin’in casus balonunun ABD’ye düşürülmesinin ardından başkent Pekin’e ziyaretini iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Blinken’in 18 Haziran’da Çin’e gideceği duyurulmuştu. Blinken'in Çin'e ziyareti gerçekleşirse bu ziyaret ABD'nin 5 yıl aradan sonra üst düzey yetkililer nezdinde Çin'de gerçekleşecek ilk ziyaret olacak. (İHA)

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