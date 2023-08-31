Çinli bilim insanlarının Defne Samyeli'nin vücudunu incelediği ortaya çıktı. 51 yaşında ve 2 çocuk annesi

Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği öğrenildi.

Çinli bilim insanlarının Defne Samyeli'nin vücudunu incelediği ortaya çıktı. 51 yaşında ve 2 çocuk annesi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Defne Samyeli’nin vücudu ve cildi, araştırma konusu oldu. Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

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Çinli bilim insanlarının bir araştırma için de Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri öğrenildi. Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Çin’in başkenti Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.

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"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu.

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"Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk."

KOZMETİK SEKTÖRÜNE YÖN VERİYORLAR

Çin ve Kore, cilt güzelliği ve yaşlanma ürün konusunda dünyanın en önemli pazar ve marka önderleri. Cilt güzelliği ve sağlığı üzerine yaptıkları büyük araştırmalar ve deneyler sonucu, güzellik ve kozmetik sektörüne yön veriyorlar.

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