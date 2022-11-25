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Dünya Kupası başka bir gezegende mi? Çinli futbolseverler soruyor

Çin'deki sıfır covid politikası futbolseverleri büyük sıkıntıya soktu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:02
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Çinli futbolseverler soruyor. Dünya Kupası başka bir gezegende mi?

Dünya Kupası başka bir gezegende mi? Çinli futbolseverler soruyor
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Toplu maç izlemenin, toplu kutlamaların yasak olduğu ülkede vatandaşlar, Katar'daki maskesiz tribünleri, kalabalık coşkulu kutlamaları izleyince sosyal medyada serzenişte bulundular.

Çin virüsün yayılmasını önlemek için tüm toplulukların tek bir virüs vakası üzerine kilitlendiği bir sıfır Covid politikası sürdürüyor.

Ülke şu anda altı ayın en kötü salgınını yaşıyor ve son birkaç hafta içinde yerel kısıtlamalar arttı. Son 24 saat içinde  28.000'den fazla yeni vaka kaydedildi.

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Hakan Ateş
25.11.2022 09:07
Şimdiden acil olarak yasaklayın şu böcekcileri . Hiç bir şey insan hayatından daha değerli değil .  
 
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