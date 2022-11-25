Uyanık Kenyalı Katar'da köşeyi döndü

Kenya'dan Dünya Kupası maçlarına gelen 23 yaşındaki Abubakr Abbass, taraftarların sıkı bir favorisi oldu ve "Metro Adamı" diye anılmaya başladı.

Abbass, her maç sonra stat dışında bir tenis hakemi koltuğuna oturuyor, büyük köpük parmağıyla ve megafonuyla yüzlerce taraftarı yakındaki metro istasyonuna yönlendiriyor.

Futbolseverler bu hizmet karşılığı Abbass'a bahşiş verirken, sosyal medyadada övgüler yağdırıyor.