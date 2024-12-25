Çinli göçmen akışının yeni merkezi Filipinler

Filipinler, Çinli göçmenler için her geçen gün daha çekici bir yer haline geliyor. Ancak, ülkenin göçmenlik yasaları, bu artan Çinli göçmen akışına ayak uyduramamış durumda. Özellikle 1940 yılında kabul edilen Göçmenlik Yasası'nın güncel ihtiyaçları karşılamadığı ve yolsuzluklara yol açtığı vurgulanıyor. Yeni bir yasa tasarısının kabul edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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GÖÇMENLİK YASALARININ YETERSİZLİĞİ

Filipinler, "xin yimin" olarak bilinen Çinli göçmenler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Ancak, Çinli göçmen sayısındaki artışa paralel olarak göçmenlik yasaları zamanla güncellenmedi. Bu durum, hem Çinli göçmenlerin daha kolay bir şekilde ülkeye girmesine olanak sağladı hem de yolsuzluğun yayılmasına zemin hazırladı. Yolsuzluk iddiaları, yerel Çin Filipinlilerinin itibarını da zedeledi. Dolayısıyla, göçmenlik yasasında köklü bir değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtildi.

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1940 GÖÇMENLİK YASASI VE SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Filipinler'deki göçmenlik yasalarının temeli 1940 yılında kabul edilen Göçmenlik Yasası’na dayanıyor. Bu yasa, dönemin Amerikan işgali sırasında hazırlanmış ve yabancıların ülkeye girişini kontrol altına almayı amaçlamıştı. Ancak yıllar içinde yapılan düzenlemeler, özellikle yatırımcıları ve emeklileri çekmeye yönelikti. 1985 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos’un uyguladığı düzenlemeler, yurtdışına göç etmiş Filipinlilerin geri dönmesini teşvik etmeyi amaçlıyordu. Ancak zamanla bu yasalar, Çinli göçmenlerin ülkede oturum izni alabilmesi için kötüye kullanıldı.

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YOLSUZLUK VE GÖÇMENLİK SÜRECİ

Filipinler Göçmenlik Bürosu (BI) tarafından uygulanan yasalar, yolsuzluğun merkezi haline gelmiş durumda. Çinli göçmenler, statülerine bakılmaksızın, yolsuzlukla karşı karşıya kalabiliyor. Birçok Çinli göçmen, yasal belgelerle ülkeye giriş yapmış olsa da, bazıları yasal gereklilikleri dolaylı yollarla, rüşvet vererek geçiyor. Bu durum, yasal statüye sahip Çinli göçmenleri de olumsuz etkiliyor; çünkü tüm Çinli göçmenler, yasal ya da yasa dışı statüde olsalar da şüpheyle bakılıyor.

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BAOGUAN SİSTEMİ VE YABANCI YATIRIMCILAR

Bir başka önemli sorun ise, "baoguan" adı verilen ve göçmenlerin yasal yollarla ülkeye girişini kolaylaştıran bir ağın varlığı. Bu sistem, özellikle Çinli göçmenlerin yasal boşluklardan yararlanmasını sağlıyor. Çinli göçmenler, yatırım ve emeklilik vizeleri aracılığıyla "sahte yatırımlar" yaparak, yasaları atlatabiliyorlar. Aynı zamanda, BI ajanları ve seyahat acenteleri aracılığıyla da bu ağlar genişlemiş durumda.

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PASTİLLAS SKANDALI VE YOLSUZLUK İDDİALARI

2020 yılında, "pastillas skandalı" olarak bilinen yolsuzluk olayı, büyük yankı uyandırdı. Bu skandalda, göçmenlik memurlarına rüşvetin, sütlü şekerleri andıran beyaz kağıtlara sarılarak verildiği ortaya çıktı. Ayrıca, Çinli işçi kaçakçılığı, suç örgütleriyle bağlantılı olarak devam etti. Bu durum, aynı zamanda, Interpol'ün takip ettiği kişilerin bile ülkeye giriş yapabilmesine olanak tanıyordu. Yapılan araştırmalar, 86 BI personelinin yolsuzluktan suçlandığını ortaya koydu. Bu olay, yeni bir göçmenlik yasasının gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

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FİLİPİNLER’DE POGO KRİZİ VE YENİ YASA TASARILARI

2016 yılında, eski Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Offshore Gaming Operations (POGO) adlı sektörü başlattı. Bu sektör, Çinli göçmenlerin, özellikle vize üzerine ülkeye giriş yapmasına olanak tanıdı. Ancak son zamanlarda, POGO işçilerine yönelik insan kaçakçılığı, işkence ve cinsel sömürü gibi şikayetler gündeme geldi. Başkan Ferdinand Marcos Jr., 2024 yılı Temmuz ayında yaptığı Ulusal Konuşmasında, POGO'ların derhal yasaklanacağını açıkladı.

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TSİNOY’LAR VE YANLIŞ ALGI

Filipinler'deki Çinli göçmenlere karşı artan olumsuz duygular, Tsinoy'lar (Filipinler'de doğup büyüyen Çinli Filipinliler) arasında büyük bir endişe yaratıyor. Birçok Tsinoy, yabancı Çinlilerle karıştırılmaktan ve bu suçlamaların kendilerine yöneltilmesinden korkuyor. Filipinler halkı, tüm Çinlilerin yasaları ihlal ettiğini düşünüyor ancak gerçekte durum böyle değil. Bu yanlış algı, Filipinler’deki Çinli toplumunu olumsuz etkiliyor.

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YENİ GÖÇMENLİK YASASI İÇİN GEREKEN REFORMLAR

Filipinler'deki göçmenlik yasalarında yapılması gereken reformların başında, hukuki boşlukların kapatılması ve yasaların sıkılaştırılması yer alıyor. Yeni bir yasa tasarısının, göçmenlik yasalarının ihlali ve yolsuzlukla mücadelede çok daha katı cezalar getirmesi bekleniyor. Bu değişiklikler, Filipinler’deki mevcut göçmenlik sistemindeki karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.

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