Çinli göçmen alarmı

ABD sınırına yasadışı yollardan gelen Çin vatandaşlarının sayısı son yıllarda %6,300'den fazla artarak, geçen hafta Çinli bir göçmenin bir deniz üssünde durdurulmasıyla yeniden gündeme gelen ulusal güvenlik endişelerini daha da körükledi.

Ekim ayında başlayan 2024 mali yılında şu ana kadar kuzey ve güney sınırında 22 bin 233 Çin vatandaşının yasadışı geçişine rastlandı. Bu da bu yılın, geçen yılın toplamı olan 24,125'i önemli ölçüde aşacağı anlamına geldiği belirtildi.

Bu rakamın kendisi de önceki iki yıla göre büyük bir artıştı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) verilerine göre 2021 yılında sadece 342, 2022 yılında ise bin 987 Çin vatandaşı yakalanmıştı. Bu hafta San Diego'da tek bir günde 182 Çin vatandaşının yakalandığı kaydedilldi.