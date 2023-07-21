Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi

Çinli hacker grubu, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns'ün e-postasını ele geçirdi.

KAYNAK: AA
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi

“Storm-0558” adlı Çinli hacker grubun, istihbarat toplama amacıyla ABD’nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns ile Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel J. Kritenbrink’ın elektronik postalarını ele geçirdiği duyuruldu.

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, söz konusu olayın, Microsoft ve Beyaz Saray’ın Çin’i sorumlu tuttuğu “ABD’deki kurumların elektronik postalarına düzenlenen siber saldırı” kapsamında olduğu ifade edildi. “Storm-0558” ismiyle de bilinen Çin merkezli hacker grubunun, istihbarat toplama amacıyla ABD’nin Pekin Büyükelçisi Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yakın zamanda Çin’e seyahat eden Müsteşar Yardımcısı Kritenbrink’in e-posta hesaplarını hedef aldığı bildirildi.

Grubun, ele geçirdiği e-posta hesaplarıyla ABD’nin iç politika istişareleri ve ülkenin üst düzey yetkililerinin yakın zamanda Çin’e yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgilere erişmiş olabileceği ileri sürüldü.

Beyaz Saray ve Microsoft, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ABD kurumlarını hedef alan bir siber saldırı olduğunu ve saldırının Çinli bilgisayar korsanlarınca gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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