Cinnet geçiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Cinnet geçiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de yaşanan acı bir olayda, cinnet geçiren bir anne, misafir olduğu evde bulunan 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, Gülüzar E. adlı kadın, bir akrabasının evine misafir olarak gelmişti.

Ancak burada cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Gülüzar E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadının psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, yaşanan trajik olay mahallede derin üzüntüye sebep oldu.

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