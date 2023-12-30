Cinnet geçiren baba engelli kızını öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA
Cinnet geçiren baba engelli kızını öldürüp, intihar etti
Trabzon’da yaşlı bir baba, zihinsel engelli kızını öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşamüstü Toklu Mahallesi’nde bir apartmanda gerçekleşti. Yaşar Aytekin (80) ve kızı Gülgün Aytekin (52) ile iletişim kuramayan yakınları, eve çilingir yardımıyla girdi. Baba ve kızını kanlar içinde yatarken gören akrabaları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yaşar Aytekin’in kızını tabancayla başına ateş ederek öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendini vurduğunu belirledi. Savcının yaptığı inceleme sonucu, baba ve kızının cesetleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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