Cinnet getiren damat dehşet saçtı. Kayınbabası ve kayınvalidesini vurdu

Kaynak: İHA
Cinnet getiren damat dehşet saçtı. Kayınbabası ve kayınvalidesini vurdu
Gaziantep’te cinnet getirdiği öğrenilen bir damat, tartıştığı kayınbabası ile kayınvalidesini yaraladı ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Nergis Sokak'ta yaşandı. İddialar doğrultusunda, Cengizhan Sayın (38) evine geldiği kayınbabası ve kayınvalidesi ile henüz anlaşılmayan bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek cinnet getirme noktasına gelen damat, kayınbabası Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt'u (64) tabanca ile vurmak suretiyle ağır yaraladı. Şahıs, ardından aynı tabanca ile intihar etti. Olay yerine çok sayıda ekip yollandı. Cengizhan Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan kayınbaba ile kayınvalide ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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