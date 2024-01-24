Öğretim görevlisi ailesini katletti. Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öğretim görevlisi ailesini katletti. Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti
İzmir’de kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli’yi (61) silahla vurarak öldürdü ve boşanma sürecinde olduğu eşi, aynı zamanda öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz’ı (38) ağır şekilde yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi.

Kahreden olay, saat 09.30 civarında, Bornova ilçesindeki Atatürk Mahallesi 879 Sokak’ta gerçekleşti. Kanser tedavisi gören Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz’ın evine geldi.

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ARAÇTAN İNEN KIZI, KAYINVALİDESİ VE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Yılmaz, burada araçtan inen kızı Linda’ya, kayınvalidesi Dilek’e ve eşi Derya’ya ateş açtı. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

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KIZI VE KAYINVALİDESİ OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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EŞİNİN DURUMU AĞIR

Derya Uzelli Yılmaz, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği ve kanser hastası Yusuf Yılmaz’ın tedavi için yurt dışına gidip geldiği öğrenildi.

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ÜZERİNDEN 4 RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemesinde, Yusuf Yılmaz’ın üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıktı. Yılmaz’ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı planladığı düşünülüyor.

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Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, soruşturma başlatıldı.

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