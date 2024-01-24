Öğretim görevlisi ailesini katletti. Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti

İzmir’de kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli’yi (61) silahla vurarak öldürdü ve boşanma sürecinde olduğu eşi, aynı zamanda öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz’ı (38) ağır şekilde yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi.