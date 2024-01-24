Öğretim görevlisi ailesini katletti. Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti

Kahreden olay, saat 09.30 civarında, Bornova ilçesindeki Atatürk Mahallesi 879 Sokak’ta gerçekleşti. Kanser tedavisi gören Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz’ın evine geldi.
ARAÇTAN İNEN KIZI, KAYINVALİDESİ VE EŞİNE ATEŞ AÇTI
Yılmaz, burada araçtan inen kızı Linda’ya, kayınvalidesi Dilek’e ve eşi Derya’ya ateş açtı. Ardından aynı silahla kendini vurdu.
KIZI VE KAYINVALİDESİ OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
EŞİNİN DURUMU AĞIR
Derya Uzelli Yılmaz, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği ve kanser hastası Yusuf Yılmaz’ın tedavi için yurt dışına gidip geldiği öğrenildi.
ÜZERİNDEN 4 RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Polis ekiplerinin incelemesinde, Yusuf Yılmaz’ın üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıktı. Yılmaz’ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı planladığı düşünülüyor.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, soruşturma başlatıldı.