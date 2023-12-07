Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek

Birleşik Krallık’ta pornografi sergileyen veya yayınlayan platformlarda Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın uygulanmasını güçlendirmeye yönelik olarak cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik istenecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek

İngiltere İletişim Ofisi Ofcom, açık cinsel içerik barındıran çevrimiçi hizmetlere yönelik yaş sınırlaması yönergelerinin taslağını yayınladı. Birleşik Krallık’ta pornografi sergileyen veya yayınlayan platformlarda Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın uygulanmasını güçlendirmeye yönelik bir adım atılacak.

Bu, İngiltere’nin 2019’da benzer bir planı uyguladıktan sonra yaş doğrulamasını zorunlu kılmaya yönelik son girişimi. Daha önce olduğu gibi, herkes bu önlemlerin kullanıcı gizliliğini yeterince koruyacağına ikna olmuş değil. Ajans, çocukların çevrimiçi cinsel içeriklerle tanışma yaşının ortalama 13 olduğunu, yüzde 27’sinin 11 yaşında ve yüzde 10’unun da dokuz yaşında izlediğini gösteren araştırmalara dikkat çekiyor.

Buna ek olarak, çocukların yüzde 79’unun 18. yaş günlerinden önce şiddet içeren cinsel içeriklerine maruz kaldığını gördüğünü söylüyor. Ofcom, İngiltere’deki kadınların yüzde 87’sinin ve erkeklerin yüzde 77’sinin çocukların cinsel içeriklere kolayca erişmesini engelleyen önlemleri “genel olarak desteklediğini” belirten bir anket paylaştı.

Ofcom, Birleşik Krallık’ta yetişkinlere yönelik içerik barındıran site veya uygulamaların doğrudan, yüz taramaları kullanarak yaş tahmini veya kimlik sunma ile “yaş güvencesi” sunması gerektiğini söylüyor. Böylece kullanıcının yaşından emin olunarak bu sitelere erişim sağlanması hedefleniyor. Birleşik Krallık bu durumu fazlasıyla ciddiye almış görünüyor denebilir. Ancak kullanıcılar kimliklerini sunduklarında gizlilik ve güvenlik ilkesine ne kadar uyulacağını da merak ediyor.

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