Cinsel istismar skandalının yaşandığı bakımevi işkencehaneye dönüşmüş

Aile Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Erzurum’daki Özel Güzide Bakım Merkezi’nde ortaya çıkan skandallar bitmiyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, A.K. isimli engelli erkeğin bakıcılar tarafından cinsel istismara maruz bırakılması skandalının ardından bakım merkezinin âdeta bir işkencehaneye dönüştüğüne yönelik yeni iddialar gündeme geldi. Ancak AKP’lilerin yönettiği merkez hâlâ faaliyetine devam ediyor.

KAÇARAK KURTULDU

Yaklaşık 6 yıl boyunca merkezde kalan T.Y., bakım merkezi adı altında devlet desteğiyle faaliyet gösteren kurumun aslında bir işkence merkezi olduğunu anlattı. Defalarca şiddete maruz kalan kısmi engelli T.Y., bir gece yarısı kurumdan kaçarak otoyola çıktığını, otostop çektiği esnada yoldan geçen bir TIR şoförünün kendisini fark edip araca aldığını ve bu şekilde kent merkezine ulaştığını ifade etti. Ardından da otobüs ile memleketine ulaştığını ve bir daha asla merkeze dönmek istemediğini söyledi. “Yapılanlara, gördüklerime dayanamadım” diyen T.Y. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Merkezde çalışanların ruh sağlığı iyi değil. Örneğin kollarında jilet izleri olan, uyuşturucu kullanan personel çalıştırıyorlar. Cuma isimli biri vardı. Hastaların ilaçlarını alıp götürüyordu. Defalarca şiddete maruz kaldım. Haksızlığa, kötü muameleye dayanamadım. Vücudumdaki morluklar günlerce geçmiyordu.

Geçmişte istismara maruz kalan E.C. isimli biri var ve kurumda bakım altındaydı. O da kaçmak istedi ama yakaladılar. Cuma, onu tutup yatağa fırlattı. Sonra da yatağın üzerinde dövdüler. Harun K. isimli çalışan bir engelliyi istismar etti. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nden geldiler ve Harun K.’yi kovdular. Ancak cezaevine dahi girmedi. Beni o kuruma devlet yönlendirdi. Sözde devlet koruması altına alındım. Orada kalanlara sadece yemek ve su veriyorlar. Örneğin kıyafet, defter, kalem dahi vermiyorlardı. Ahmet diye bir hemşire, Ümit K. isimli bir engelliyi kameraların görmediği kör noktada dövdü. Suratına peş peşe yumruklar atarak dövdü. Ayda bir harçlık vermeleri gerekiyordu ama bizlere 2-3 ayda bir veriyorlardı. Terlik istiyorduk ama terlik bile vermiyorlardı. Verdiklerinde de harçlıklarımızdan kesiyorlardı. En son aldığım harçlık yaklaşık 80 TL’ydi.”

JANDARMA: BU İŞ UZAR

Y.T. işkence merkezinden kurtulduktan sonra da jandarmanın olayın üzerini kapattığı anlattı. Y.T., “Kaçtığım için emniyete haber vermişler. Jandarma da ailemi aradı. ‘Çocuğunuz yanınızda mı?’ dedi. Jandarmaya gittik ve kayıp ilanını düşürdüler. Jandarmaya bana şiddet uyguladıklarını söyledim ama ifademi bile almadılar. ‘Şikâyet etmek istiyorum’ dediğimde, ‘Bu iş fazla uzar’ dediler. Bu şekilde davrandıkları için de çekindim. Bakım merkezinde resmen sıkıyönetim var. Oradan çıkmak, aileniz ile iletişim kurmak yasak. Bir daha asla oraya dönmek istemiyorum.” dedi.

BirGün’ün ulaştığı özel bakım merkezinin yöneticileri ise bir açıklama yapmayacaklarını belirttiler.

MERKEZİN SAHİPLERİ AKP’Lİ

Skandalların yaşandığı Özel Güzide Bakım Merkezi’nin sahipleri Abdulkerim Kavaz ve Emine Kahveci’nin AKP’li olduğu biliniyor. Emine Kahveci geçen yerel seçimlerde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti. Abdulkerim Kavaz ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı.

BAKANLIĞIN TAŞERONU

Ülkenin birçok noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel bakım merkezi bulunuyor. Bu bakım merkezleri âdeta Aile Bakanlığı’nın taşeronu konumunda. Bakıma muhtaç engellileri bu merkezlere yerleştiren bakanlığın, merkezin “işletmecilerine” engelli başına aylık ortalama 22 bin 500 TL ödediği belirtiliyor. Yani devlete ait olması gereken merkezler kamunun kasasından her ay milyonlarca lira aktarılan “özel işletmeler” olarak faaliyet gösteriyor.