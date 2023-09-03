Cinsiyet öğrenme partisinde uçak düştü. Pilot hayatını kaybetti. Parti devam etti

Meksika'nın Sinaloa kentine bağlı San Pedro'da düzenlenen cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü.
Piper PA-25 tipi uçak, çiftin üzerinden geçtikleri sırada pembe tozu aşağıya bırakmasıyla aile bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.
Çift büyük sevinç yaşarken, pilotun bir anlık manevrası sebebiyle uçağın kanadı kırıldı. Etkinlik alanının arkasına düşen uçağın pilotu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak pilot, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaza anı, davetlilerin cep telefonu kameraları sayesinde saniye saniye kaydedildi.