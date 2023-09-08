Bir yıl önce uçakla düşüp kurtulduğu yere bir yıl sonra aynı gün düştü ve bu kez öldü. Acımasızsın hayat

Geçtiğimiz yıl Brezilya’nın Amazon Ormanları'nda kaza yapan helikopterin pilotu 13 gün mahsur kaldığı yerden kurtarılmıştı. Aynı yerde ve tarihte kaza yapan pilot bu sefer kurtarılamadı.

Bir yıl önce uçakla düşüp kurtulduğu yere bir yıl sonra aynı gün düştü ve bu kez öldü. Acımasızsın hayat

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra 13 gün Amazon ormanında mahsur kalan bir pilot, ikinci bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

UÇAĞI ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

38 yaşındaki Otávio Augusto Munhoz da Silva, geçen hafta Brezilya’nın Mucajaí bölgesi üzerinde uçarken uçağı yere çakıldı. Kaza, 28 Ağustos’ta Venezuela sınırına yakın, başkent Boa Vista’dan 214 km uzakta meydana geldi.

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CESEDİ 5 GÜN BOYUNCU SUYUN ALTINDA KALDI

Yetkililere göre, Munhoz da Silva’nın pilotluğunu yaptığı uçak, Pacaraima şehrinin ormanlık bir bölgesine düştü. Munhoz da Silva’nın cesedinin Cuma günü bulunduğu anlaşılıyor. Kuzeni Alexandre Munhoz, cesedinin beş gün boyunca su altında olduğunu yerel medyaya söyledi.

2022’DEKİ KAZADA 13 GÜN AMAZON ORMANIN’DA MAHSUR KALDI

Munhoz da Silva, ailesinin söylediğine göre özel bir pilottu ve Boa Vista bölgesinde hava taksileri uçuruyordu. Trajik bir tesadüf olarak, Munhoz da Silva, 2022 yılının Eylül ayında jetini kaza yapmasının ardından Amazon ormanında 13 gün boyunca yürümek zorunda kalmıştı. Yardım istediği bir adam tarafından neredeyse iki hafta sonra bulundu.

Kazada iki yolcu hayatını kaybetti ve uçak enkazı ormanda bulundu. Munhoz da Silva, uçağının aşırı ısındığını ve motorunun arızalandığını söyledi. Yetkililere, nehir yakınlarına inmeye çalıştığını ancak bir ağacın tepesine çarptığını ifade etti.

Munhoz da Silva’nın iyileştikten sonra çalışmaya devam etmek için tekrar havalandığı ve Londrina şehrinde defnedileceği bildirildi.

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