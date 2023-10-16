Cinsiyet partileri her geçen gün ilginçleşmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir çiftin paylaştığı video bir kesim tarafından beğenilirken bir kesimden tepki topladı.
Siz bu partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cinsiyet partileri her geçen gün ilginçleşmeye devam ediyor.Siz bu partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cinsiyet partileri her geçen gün ilginçleşmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir çiftin paylaştığı video bir kesim tarafından beğenilirken bir kesimden tepki topladı.
Siz bu partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?