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Almanlardan Çinli şirket engel. Çip fabrika satışını veto ettiler

Alman hükümeti, Dortmund merkezli Elmos'un çip fabrikasının Çinli yatırımcı tarafından satın alınmasını engelledi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:11
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Çip fabrikası satışını veto ettiler. Almanlardan Çinli şirket engel

Almanlardan Çinli şirket engel. Çip fabrika satışını veto ettiler
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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Alman hükümeti çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya Bakanlar Kurulu, Elmos'un çip fabrikasının Çinli grup Sai Microelectronics'in iştirakı İsveç merkezli Silex'e satılmasına “güvenlik endişeleri” nedeniyle onay vermedi.

Yeşiller partili Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman Bakanlar Kurulu'na söz konusu çip fabrikasının Çinli şirket tarafından satın almasının yasaklanmasını teklif etmişti.

Bakanlığa göre, çip fabrikasının Çin tarafından satın alınması Almanya'da kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye atacak.

Elmos, Aralık 2021’de Dortmund'daki fabrikasını Silex Microsystems şirketine yaklaşık 85 milyon avro satmayı kabul etmişti.

Söz konusu satışa onay vermeme, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Çin’e geçen hafta yaptığı ziyaretten sonra gelmesi dikkati çekti. Scholz, Almanya'nın Çin'e olan ekonomik bağımlılığının tartışıldığı bir zamanda Alman şirketlerinin Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasına ilişkin Pekin’i ziyaret etmişti.

Başbakan Scholz, koalisyon ortaklarının muhalefetine rağmen bu ay başında Çin'in Almanya'nın en büyük limanındaki bir terminalde azınlık hissesi satın almasına izin vermişti.

Öte yandan, Alman hükümetinin çip endüstrisi için soğutma sistemleri üreten Bavyera merkezli ERS Electronic GmbH'nin Çin tarafından devralınmasını da engelleyeceği belirtiliyor.

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