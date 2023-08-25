Cip otobüsün camından içeri girdi. Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı

Elazığ’da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Otobüs içi kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin ters yönde hızla geldiği ve otobüse camından girdiği görüldü.

Kaza, Elazığ Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Görüntülerde kadının otobüse bindiği daha sonra boş bir yere oturmak için ilerlediği görüldü.

İşte bu sırada kaza olacağın fark eden otobüs şoförü, kadın ilerlerken manevrayla kurtulmaya çalıştı

Kadın koltuğa doğru savrulunca o anda cip otobüsün camından içeri daldı. Kadın da yere düştü

KAZA ANINI OTOBÜS İÇİ KAMERASI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan, kaza anı ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters şeride giren cipin, otobüsün orta kapısın çaptığı, bir kadının ise cam parçaları arasında kaldığı ve diğer yolcuların ise yerlere düştüğü görüldü. Aynı zamanda görüntülere şoförün ani bir manevra ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu yansıdı.