Çıplak uyumanın şaşırtan faydası ortaya çıktı. Ünlüler de deniyor

The Sun'da yer alan bir habere göre; Kilo vermenin yolları çoğu kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Sağlıklı bir diyet sürdürmek ve bir egzersiz rutinini takip etmenin yanında farklı yollar da deneniyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma göre; Kilo vermeye yardımcı olan etkenlerden birinin de çıplak uyumak olduğu ortaya çıktı.

Ünlülerin de çıplak uyuyarak kilo verdiği bildirildi. Bu ünlüler arasında Ariana Grande ve Heidi Klum’un da olduğu ifade edildi.

Çıplak uyumanın vücudunuzu serin tuttuğunu, metabolizmanızın hızlanmasını sağladığını ve bu sayede daha hızlı kalori yakmanıza yardımcı olabileceği gün yüzüne çıktı.

Geceleri daha serin koşullar, vücudunuzun gereksiz kan şekerinden kurtulmasını ve daha fazla kalori yakmasını sağlayan sağlıklı kahverengi yağ miktarını da artırır.