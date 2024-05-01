Durdurulan şahısın üzerinden çıkanlar şaşırttı

Kaynak: İHA
Durdurulan şahısın üzerinden çıkanlar şaşırttı
Sakarya Karasu’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden kubar esrar, hassas terazi ve sahte para çıktı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Pazartesi günü Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde polis ekiplerince, şüphelendiklerini K.Ç.'yi (31) durdurarak üzerinde arama yaptı.

Yapılan arama kapsamında 200 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 57 adet sahte 100 TL banknot yakalandı.

Yakalanan malzemelerle bağlantılı olduğu öğrenilen şahıs, gözaltına alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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