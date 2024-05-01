Kadın kocasının misafir varken bile ne istediğini canlı yayında açıkladı. Esra Ezmeci bıyık altından güldü

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin canlı yayınında şok olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak bir kadının yayına bağlanıp kocasının sürekli ilişkiye girmesinden dert yandı.

Kadın yayında şunları açıkladı:

"GÜNDE 3-4 SEFER İSTİYOR"

“Benim eşimden çok şikayetim var. 10 senedir evliyim eşim çok açtı dereceye ilişkiye giriyor. Günde 3-4 defa istiyor ve ilişkiden sonra illa beraber banyon yapmamızı istiyor. Ondan sonra ben de yani artık tuttum diyebilirim. Tabi. Bir misafir kabul edemiyor. Zamanlı zamansın.

İnan ki yoruldum gerçekten.

Bir misafir bile kabul edemiyorum. Zamanlı zamansız istiyor. Tamam diyorum. Saatlerde çıkamıyoruz. İnan ki yoruldum gerçekten."

"EVET VALLAHİ YORULDUM"

"Misafir bile varken hemen çekiyor beni bir tarafa yatak odasına doğru. Ya oturma odasına. Haa. Misafir de dinleniyor.

Anlamıyor. Anlamıyor. Ben sana demedim diye benim misafir kabul ettim. Misafir kabul etme diyor eşim bu yüzden. Evet. Vallahi yoruldum.”

Diğer yandan Ünlü psikolog Esra Ezmeci ve yayındaki konukların şaşırmaları dikkat çekti.

Bu olay sonrasında şu yorum yapıldı:

“Esra Ezmeci bıyık altından güldü”