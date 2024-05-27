Ciple otomobil çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Ciple otomobil çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Denizli’de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe Eskin (53) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli’nin Kelekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Acıpayam istikametine seyir halinde ilerleyen Selda Acar’ın kullandığı 06 BEJ 06 plakalı cip, karşı yönden seyir halinde ilerleyen Şükrü Eskin (55)’in kontrolündeki 48 D 6970 plakalı otomobille çarpıştı.

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Yaşanan kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen Ayşe Eskin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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