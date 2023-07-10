Cips fabrikasında mide bulandıran görüntüler. Cips yerken bir kez daha düşünün

Bir cips fabrikasında ortaya çıkan görüntüler şaşırttı. Fabrikada cipslerin yerlerde olduğu ve çalışanların cipsleri ayaklarıyla ezdiği görüldü.

Cips fabrikasında mide bulandıran görüntüler. Cips yerken bir kez daha düşünün

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sosyal medyada bir cips fabrikasının görüntüleri yayılmaya başladı.

Çalışanların bulunduğu ortamda cipslerin yerlerde olduğu, hijyenden oldukça uzak bir ortamda küreklerle makinelere atıldığı kameralara yansıdı.

Yere dökülen cipslerin kürekle yeniden taşıma bandına konulması mide bulandırdı. Fabrika çalışanı kayıt altına alındığını umursamadan işleme devam ederken bu cipslerin paketlenerek satışa sunulacak olması tartışma yarattı.

Görüntülere sosyal medyada onlarca tepki gelirken "cips yerken bir kere daha düşünün" dendi.

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