Çiriş otu nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Çiriş otu nelere iyi gelir
Dağlarda yetişen çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte yararları...

ÇİRİŞ OTU YARARLARI

Çiriş otu, özellikle C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığı, sivilce, egzama gibi cilti ye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğu bilinmektedir.

Egzamaya iyi geliyor.
Saç dökülmelerini azaltıyor.
Saç köklerinin daha güçlü kılıyor. Saçkıran rahatsızlığında iyileştirici özelliği var.

Hemoroide iyi geliyor.

Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılıyor.

Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynuyor.

Anne sütünü çoğaltıyor.

Adet düzensizliklerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Vajinal akıntıları önlüyor.

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