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Senagal Milli Takımı 9 yılını Cisse'ye emanet etti

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Senghor, Aliou Cisse'nin 2024'e kadar takımın başında olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:44
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Cisse 2024'e kadar Senegal'de! Aralıksız 9 yıl hocalık yapacak

Senagal Milli Takımı 9 yılını Cisse'ye emanet etti
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5 Mart 2015'ten bu yana Senegal Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yürüten Aliou Cisse göreve devam ediyor.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Senghor, Portekiz basınından Record'a yaptığı açıklamada sözlşmenin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Aliou Cisse, Senegal Milli Takımı ile 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.

46 yaşındaki teknik adam milli takım ile 83 maça çıktı. Bu maçlarda 53 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Aliou Cisse, Senegal ile 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.


 

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