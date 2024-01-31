Citibank'a dava

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açılan davada içeriğinde Citibank'ın yetkisiz hesap devralmalarını durdurmak için güçlü korumalar uygulamadığı, hesap sahiplerini, hesapları saldırıya uğradıktan ve fonlar çalındıktan sonra hakları konusunda yanılttığı ve dolandırıcılık mağdurlarına yasa dışı bir şekilde, geri ödeme yapmayı reddettiğinin söylendi.

Başsavcılığın, yaptığı açıklamada, Citibank'ın zayıf güvenliğinin bir sonucu olarak, New York'taki müşterilerin milyonlarca dolarını dolandırıcılara ve bilgisayar korsanlarına kaptırdığı belirtildi.