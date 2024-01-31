Altın yatırımcısı dikkat: Fiyatlar için ipucu geldi. Tüm gözler doların patronunda

Toplantı bugün TSİ 22.00’de yapılacak. Kararın ardından 22.30’da Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Fed faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son gelişmeler neler? Altın nasıl fiyatlanıyor. İşte kritik toplantıya ilişkin tüm detaylar…

Piyasalar Fed’den bu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeden faizleri 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,00 – 5,50 aralığında sabit tutmasını bekliyor.

ABD tarafında açıklanan ekonomik verilerin ışığında Fed’e dair faiz indirim beklentileri ise mart ayında yüzde 44 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomide görülen canlılık, istihdam piyasasında yaşanan katılık ise beklentilerin aşağı yönlü baskılanmasına zemin hazırlıyor.

Fed kararı öncesi Dolar/TL kuru tarafına baktığımızda sınırlı yükselişlerin olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru sabah seansında TSİ 09.20’de 30,36 seviyesinde bulunuyor.

İŞTE FED KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI

Ons altın, Fed kararı öncesinde sabah seansında TSİ 09.20’de 2.034 dolar seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

Altın fiyatlarını etkileyen diğer unsur olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,018 seviyesinde zayıf seyrediyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altında ki sakin seyrin etkisiyle 1.985 TL’de seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın, 3.248 TL’de

Yarım altın, 6.496 TL’de

Cumhuriyet altın ise 12.955 TL’de işlem görüyor.

PİYASADAN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Piyasaları Fed faiz kararına odaklanırken, TD Securities stratejistleri, “Bir indirim döngüsü sonunda muhtemelen isteğe bağlı traderların sermayesini çekecektir. Bu da altını tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

Commerzbank stratejistleri ise altın fiyatı için asıl mühim olanın Fed’in faiz oranlarını ne zaman ve ne kadar indireceği olduğunu vurguluyor. Stratejistler, Fed’in bugün yapacağı toplantıda gelecek toplantılara ilişkin vereceği ipuçlarını merakla bekliyor.