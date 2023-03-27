Çitlembik bitkisi öksürüğe iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan Çitlembik bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çitlembik bitkisinin öksürüğe iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Bir çok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir.

Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur.

İnsan boğazı, hava yolları ve nefes borusu tahriş edici maddeleri algılayan sinirlerle donatılmıştır. Bu sinirler uyarıldıktan sonra beyne bir sinyal gönderir. Yanıt olarak beyin, tahriş edici maddeyi çıkarmaya çalışırken gerçekten hızlı bir şekilde ve oldukça derin nefes almak için göğüs ve karın kaslarına bir sinyal gönderir.

Bu yanıt neredeyse anlıktır ve etkisi oldukça büyüktür. Öksürük, aynı zamanda soluduğumuz toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan dışarı atılmasına da yardımcı olur. Arada bir gerçekleştiğinde normal ve doğal bir refleks olmasına rağmen, sürekli öksürük günlük faaliyetler sırasında çok rahatsız edici olabilir.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEDİR?

Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir.

Çitlembik ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları, tohumları ve sakızı kullanılır.

ÇİTLEMBİK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Ayak terlemelerini keser.

-Yaraları tedavi eder.

-Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Öksürüğü keser.

- İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor