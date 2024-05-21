Citroen yeni hafif ticari araçlarını tanıttı

Citroen Türkiye, yenilenen hafif ticari araç modellerini görücüye çıkardı. İstanbul Kemerburgaz’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında markanın yenilediği hafif ticari modellerinden yeni Berlingo Combi, Yeni Berlingo Van, Yeni Jumpy Panelvan ve Jumper'ın özellikleri ve fiyatları duyuruldu.

Toplantıda konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, markanın dünya ve Türkiye pazarı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

2025 yılında dünyada Citroen’in 1 milyon adet araç satmayı amaçladıklarını belirten Alkım, 2023 yılında dünyada 700 bin adete ulaştıklarını ifade etti.

Markanın globalde Türkiye’nin satışta pazarın üçüncü sırada olduğuna dikkat çeken Alkım, bu yılın ilk dört ayında da bu sıralamayı koruduklarını ifade etti.

Geçen yıl otomotiv sektörünün hareketli geçtiğine dikkat çeken Alkım, Türkiye’de otomotiv pazarında 63 bin adet Citroen araç sattıklarını belirterek yüzde 5,1 pazar payı elde ettiklerini ifade etti. Ticari araçlarda da 17 bin 758 adet sattıklarını belirten Alkım, 3 bin adet de elektrikli Citroen Ami’yi tüketiciyle buluşturduklarını anlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA SATIŞ HEDEFİ 20 BİN ADET

Elde edilen satışlarla geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok büyüyen hafif ticari araç markası olduklarını ifade eden Alkım, bu yıl 67 bin adet Citroen araç satmayı hedeflediklerini de açıkladı. Bu rakamlarla yüzde 6,3’lük paya da ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Alkım, Citroen hafif ticari araçlarda da 20 bin satış rakamını hedeflediklerini de belirtti. Bu satışlarla pazarda büyümeyi istediklerini ifade eden Alkım, yüzde 7,9’luk Pazar payını amaçladıklarını da duyurdu.

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Markanın Türkiye pazarına sunduğu modeller hakkında Citroen Türkiye Ürün, Fiyat ve Kampanya Müdürü Ümmiye İnan’da bilgi paylaştı. İnan, Türkiye pazarına sunulan Yeni Berlingo Combi, Yeni Berlingo Van, Yeni Jumpy, Yeni Jumpy Panelvan ve Jumper modellerinin özelliklerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından araçların satış fiyatları açıklandı.

Yapılan duyuruya göre, Yeni Berlingo Combi 1.090.000 TL, Yeni Berlingo Van 860.000 TL, Yeni Jumpy 1.650.000 TL, Yeni Jumpy Panelvan 1.130.000 TL, Jumper’da 1.330.000 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu.