Çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dövdüler

Beyoğlu'nda iddiaya göre iki arkadaş sokakta bir bankta oturdukları esnada gece kulübü çalışanlarının "burada oturamazsın" uyarılarının ardından çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca darp edildi.

Çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dövdüler

İstanbul Taksim'de 5 Eylül tarihinde, dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı M. İ., sokakta bulunan bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından taciz edilmeye başlandılar.

Sabah gazetesinin haberine göre; iddiaya göre işletmenin çalışanı ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi.

ÇİVİLİ SOPALARLA SALDIRDILAR

Y.Ö. ve M.İ., uyarıya aldırış etmeyince kalabalıklaşan çalışanlar çiftin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırmaya başladı.

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KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDILAR

İkili kaçmaya çalıştı ancak 6-7 kişilik grup Y.Ö. ve M.İ.'yi öldüresiye darp etti. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Emniyette ifade veren mağdur çift saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişi çivili sopalarla kendilerine saldırdıklarını ve ölümden döndüklerini anlattılar.

Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını söyleyen Y. Ö. ve M.İ.'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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